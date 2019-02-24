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В России изменились правила посадки в самолет

В России изменились правила посадки на самолет. Аэропорты с 24 февраля могут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам.

Как сообщает РИА Новости, вступил в силу соответствующий приказ Минтранса.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации пассажир будет получать специальный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. При этом сохраняется и возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу и кататься на животных.

В апреле 2018 года депутаты Мособлдумы дополнили региональный Кодекс об административных правонарушениях специальной статьей, запрещающей пассажирам ложиться в аэропортах на сиденья, садиться на пол и слушать музыку без наушников.

Сообщалось, что новые правила позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский".

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В России изменились правила посадки в самолет

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Теги: посадка в самолет, посадочные талоны



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