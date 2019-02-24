Из дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв, ночью эвакуировали жителей

Минувшей ночью в Магнитогорске эвакуировали жильцов дома, в котором 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа обрушился подъезд.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, пожар вспыхнул в прилегающем к этому жилому дому торговом центре.

Выяснилось, что в торговом зале ТЦ "Зори Урала" горели товары хозяйственного назначения. Внутри многоэтажки было задымление. Спасатели вывели из 11 и 12 подъездов 61 человека, в том числе 11 детей.

Администрация города выделила для обогрева людей два автобуса. После проветривания все жильцы вернулись в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса, 164.

35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.