24 Февраля 2019
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Общество Украина

На Украине отложили утверждение Maruv на "Евровидение" из-за ее гастролей в России

Окончательное решение об участии певицы Maruv в конкурсе "Евровидение" от Украины будет принято в течение двух суток.

Ранее Интерфакс-Украина сообщало, что Maruv победила в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019".

Однако вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил о недопустимости участия в конкурсе артистов, гастролирующих по России, назвав страну "государством-агрессором".

Окончательное решение по поводу участия певицы Maruv в "Евровидении" примут после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России. Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпаниии Украины Александра Кольцова.

Maruv – популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Настоящее имя - Анна Корсун. Живет и работает в Киеве. Музыкальные направления: Pop, Electronic.

Напомним, Россию в этом году на "Евровидении" представит Сергей Лазарев. Напомним, ранее российский певец заявил, что решил вновь отправиться на конкурс, так как ему предложили "очень хорошую песню". Артист рассказал, что его песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

Сообщалось, что букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении".

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На Украине отложили утверждение Maruv на "Евровидение" из-за ее гастролей в России

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Теги: Maruv, Украина, Евровидение



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