В центре Екатеринбурга столкнулись пассажирский автобус и Mazda

В Екатеринбурге вечером 23 февраля на перекрестке Малышева - Бажова произошло ДТП с участием общественного транспорта.

По сообщению службы спасения "Сова", столкнулись автомобиль Mazda и автобус №25.

Пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются. Уточняется, что авария произошла на улице Малышева, напротив здания №79.

В январе в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге столкнулись два автобуса. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью с различными травмами, самая серьезная из которых - перелом костей носа.