Лавров: Условий для решения проблемы мирного договора с Японией пока нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и "Феникс" заявил, что условия для взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.

По словам дипломата, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Москва продолжает кропотливую работу, добиваясь договоренностей, которые будут приемлемы для народов обеих стран.

Ранее глава МИД РФ по итогам общения с японцами заявил, что для заключения мирного договора Токио необходимо признать российский суверенитет над всеми островами Курильской гряды.

МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки из-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.

22 января Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ сделали заявления после переговоров в Москве. Президент России отметил, что впереди у двух стран - длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения.

28 января Абэ заявил о намерении ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года.