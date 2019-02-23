СКР начал проверку из-за схода вагона с углем под Екатеринбургом

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту схода вагона грузового поезда с углем на перегоне Хризолитовый – Арамиль Свердловской железной дороги.

ЧП произошло в ночь на 23 февраля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"На место происшествия выехала следственного-оперативная группа. Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ликвидации последствий аварии пришлось задействовать аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов СвЖД.

К девяти утра по четному пути перегона было восстановлено реверсивное движение. На нечетном пути железнодорожники поменяли 200 метров ж/д полотна.

В движении пригородных поездов возникли небольшие задержки.