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Происшествия Свердловская область

СКР начал проверку из-за схода вагона с углем под Екатеринбургом

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту схода вагона грузового поезда с углем на перегоне Хризолитовый – Арамиль Свердловской железной дороги.

ЧП произошло в ночь на 23 февраля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"На место происшествия выехала следственного-оперативная группа. Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

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В ликвидации последствий аварии пришлось задействовать аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов СвЖД.

К девяти утра по четному пути перегона было восстановлено реверсивное движение. На нечетном пути железнодорожники поменяли 200 метров ж/д полотна.

В движении пригородных поездов возникли небольшие задержки.

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СКР начал проверку из-за схода вагона с углем под Екатеринбургом

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Теги: сход вагонов, вагон с углем, восстановительные работы



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Ранее 23.02.2019 17:34 Мск Под Екатеринбургом полностью восстановлено движение после схода с рельсов вагона с углем

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