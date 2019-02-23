Россияне снова не угодили актеру Алексею Серебрякову – они развязывают войны

Актер Алексей Серебряков, эмигрировавший несколько лет назад в Канаду и по-прежнему снимающийся в России, заявил, что россиян принуждают демонстрировать "псевдопатриотизм".

На форуме в Лондоне актер высказался, мол, Россия в последние годы развязывает войны: "Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики".

Серебряков не в первый раз выступает с антироссийскими высказываниями. Так, ранее он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".