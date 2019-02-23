23 Февраля 2019
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Встреча Любови Соболь с Пригожиным доказана пользователями сети

Любовь Соболь, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», продолжает утверждать, что не встречалась в Петербурге с бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако в современном мире трудно что-нибудь скрыть. В интернете появились фотографии, свидетельствующие о том, что встреча все таки была. Дополнительным подтверждением являются и маршруты передвижения бизнесмена и юриста, представленные стрингером.

Как сообщает Telegram-канал «СИЛОВИКИ», Соболь по прибытии в город на Неве отправилась в «Имидж-студию Дениса Осипова». Она расположена на Невском проспекте.

скан, пригожин(2019)|Фото:

Немного позднее туда же прибыл Пригожин. Пробыв в здании около 15 минут, он уехал. А вскоре после него ушла и Соболь. Позднее их маршруты пересеклись еще раз, у вегетарианского кафе.

скан, пригожин, карта(2019)|Фото:скан

Примерно за неделю до этого с Пригожиным встречался Алексей Навальный. По словам бизнесмена, блогер хотел получить от него 300 миллионов рублей в обмен на прекращение нападок на поставщиков питания в образовательные учреждения Москвы. Деньги он собирался потратить на предвыборную кампанию перед муниципальными выборами в Петербурге.

скан, пригожин, карта(2019)|Фото:

Навальный сказал, что за ответом через две недели придет его представитель. Именно с этой целью и прибыла в Северную столицу Любовь Соболь. Ответом бизнесмена на предложение блогера был категорический отказ.

Информационная атака ФБК на Пригожина началась в начале года. Тогда в нескольких столичных школах были зарегистрированы случаи кишечной инфекции. Проверка Роспотребнадзора установила, что причиной заболевания была некачественная продукция липецкого молокозавода. Но в ролике, выпущенном Навальным, вина возлагалась на предприятие «Конкорд» Евгения Пригожина.

Чтобы доказать необоснованность обвинений, бизнесмен организовал для родителей экскурсию на свое предприятие. Посетить комбинат предложили и Соболь, но она предложение проигнорировала.

Вскоре после этого Фонд Навального опубликовал еще один видеоролик. В нем виновником объявлялась уже компания «Московский школьник». Основывались обвинения на интервью некой Натальи Шиловой, которая якобы проработала там некоторое время контролером питания.

Однако это «расследование» оказалось фейком. Часть демонстрируемых Шиловой фотографий были обычными мемами, скачанными из интернета, а в ее заявлениях журналисты ФАН насчитали более 35 ложных утверждений.

 

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Встреча Любови Соболь с Пригожиным доказана пользователями сети

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Теги: евгений пригожин, фбк, навальный, люовь соболь



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