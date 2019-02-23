23 Февраля 2019
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В Бурятии уволили сотрудницу полиции, заказавшую стриптизершу для коллег на 23 февраля

Республиканский полицейский главк Бурятии провел проверку и по ее итогам уволил сотрудницу, которая заказала стриптизершу, чтобы поздравить мужскую половину коллектива отделения полиции №2 в Улан-Удэ с Днем защитника Отечества.

"В МВД по Республике Бурятия в кратчайшие сроки проведена служебная проверка по факту приглашения танцовщицы на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел.

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За низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по г. Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" пресс-службу регионального управления полиции.

Напомним, ранее в одном из пабликов во "ВКонтакте" появилось видео: исполнительница экзотических танцев входит в зал, где собрались полицейские – и мужчины, и женщины. И начинает раздеваться под музыку. Публика хихикает и отворачивается, но не особо протестует, дама продолжает выгибаться и раздвигать ноги.

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В Бурятии уволили сотрудницу полиции, заказавшую стриптизершу для коллег на 23 февраля

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Теги: бурятия, стриптиз, день защитника отечества, увольнение, проверка



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