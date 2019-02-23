Аваков заявил о разоблачении "сеток Порошенко" для подкупа избирателей

Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом он заявил киевскому изданию "Зеркало недели".

По его словам, "сетки Порошенко" имеют многослойную структуру. Низший слой - это личные карточки, проведение соцопросов, соглашения об оплате. А любая плата за агитацию - это, согласно закону, подкуп. В целом он подтвердил схему подкупа избирателей в пользу Порошенко, о которой писало Накануне.RU.

Аваков заявил, что деньги на подкуп изымаются из госбюжета, и на эти цели выделено порядка 1,5 млрд грн. Дела о "сетках Порошенко" расследуются по заявлению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Также он отметил, что в этих уголовных делах фигурирует замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Сергей Березенко. Его упоминал ранее другой кандидат Олег Ляшко. Аваков назвал Березенко организатором схем, но признал, что против него, как депутата Рады, нельзя проводить следственных действий.

Накануне о раздаче денег от Порошенко сообщил в Facebook активист Евгений Волошин. Он снял на видео, как в центре Чернигова раздают по 500 грн за голос за Порошенко, причем сами люди этого не скрывали. Однако когда приехала полиция, штаб закрылся. Ранее Волошин рассказывал, что деньги раздают в штабе Березенко.

Напомним, Аваков заявил, что против него готовится провокация, чтобы не дать ему разоблачить фальсификации выборов президента Украины. Как признала Тимошенко, глава МВД впервые на Украине является не "крышевателем" фальсификаций, а борцом за честные выборы. Политологи считают, что Аваков действует в связке с Тимошенко, которая в случае своей победы пообещала ему сохранение контроля над МВД.