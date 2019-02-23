Аваков заявил о разоблачении "сеток Порошенко" для подкупа избирателей

23 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Аваков заявил о разоблачении "сеток Порошенко" для подкупа избирателей

Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом он заявил киевскому изданию "Зеркало недели".
Читайте также:

По его словам, "сетки Порошенко" имеют многослойную структуру. Низший слой - это личные карточки, проведение соцопросов, соглашения об оплате. А любая плата за агитацию - это, согласно закону, подкуп. В целом он подтвердил схему подкупа избирателей в пользу Порошенко, о которой писало Накануне.RU.

Аваков заявил, что деньги на подкуп изымаются из госбюжета, и на эти цели выделено порядка 1,5 млрд грн. Дела о "сетках Порошенко" расследуются по заявлению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Также он отметил, что в этих уголовных делах фигурирует замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Сергей Березенко. Его упоминал ранее другой кандидат Олег Ляшко. Аваков назвал Березенко организатором схем, но признал, что против него, как депутата Рады, нельзя проводить следственных действий.

Накануне о раздаче денег от Порошенко сообщил в Facebook активист Евгений Волошин. Он снял на видео, как в центре Чернигова раздают по 500 грн за голос за Порошенко, причем сами люди этого не скрывали. Однако когда приехала полиция, штаб закрылся. Ранее Волошин рассказывал, что деньги раздают в штабе Березенко.

Напомним, Аваков заявил, что против него готовится провокация, чтобы не дать ему разоблачить фальсификации выборов президента Украины. Как признала Тимошенко, глава МВД впервые на Украине является не "крышевателем" фальсификаций, а борцом за честные выборы. Политологи считают, что Аваков действует в связке с Тимошенко, которая в случае своей победы пообещала ему сохранение контроля над МВД.

Юлия Тимошенко, Арсен Аваков(2017)|Фото: Ru.tsn.ua

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аваков заявил о разоблачении "сеток Порошенко" для подкупа избирателей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Арсен Аваков, подкуп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 387

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети