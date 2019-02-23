"Кто не с нами – тот под нами": Минобороны выпустило открытки к 23 февраля

В сети обсуждают праздничную инициативу Министерства обороны России с открытками ко Дню защитника Отечества.

В сообщении военного ведомства говорится: "В ночь на праздники на страницах официальных аккаунтов российского военного ведомства опубликованы онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями".

"Остроумность" некоторых поздравлений вызывала вопросы у пользователей. Например, слоган "Кто не с нами – тот под нами" на фоне стратегических бомбардировщиков Ту-160. Или, например, Ту-95 с подписью "Моментальная доставка – убойные скидки". Некоторые комментаторы полагают, что это не очень миролюбивые "поздравления". На некоторых открытках запечатлен министр обороны Сергей Шойгу с детьми.