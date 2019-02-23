Под Екатеринбургом полностью восстановлено движение после схода с рельсов вагона с углем

На перегоне Хризолитовый – Арамиль Свердловской железной дороги полностью восстановлено движение, ремонтные работы завершены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, в ночь на 23 февраля на перегоне сошел с рельсов вагон грузового поезда с углем. В ликвидации последствий аварии пришлось задействовать аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов СвЖД.

К девяти утра по четному пути перегона было восстановлено реверсивное движение. На нечетном пути железнодорожники поменяли 200 метров ж/д полотна.

Погибших и пострадавших в аварии нет, а вот в движении пригородных поездов возникли небольшие задержки.