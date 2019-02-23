На границе ДНР подорвался автомобиль: два человека погибли, один ранен

Гражданский автомобиль подорвался при пересечении так называемой линии разграничения вблизи КПП "Елановка" к юго-западу от Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

"По уточненным данным, в результате происшествия двое мирных граждан погибли, один ранен. Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать – в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице", - сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.