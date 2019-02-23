23 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Королева Елизавета II собирается на тайный ужин с послом США и другом Трампа

Королева Великобритании Елизавета II (92) собирается на частный ужин к американскому послу, миллионеру и другу Дональда Трампа Роберту Джонсону.

Как сообщает Daily Mail, пресс-служба Букингемского дворца не стала комментировать слухи о приватном ужине королевы и дипломата, отметив, что это неофициальное мероприятие.

Примечательно, что Елизавета отправится в резиденцию посла – особняк Уинфилд-Хаус у Ридженс-парка, тогда как обычно она принимает дипломатов в Букингемском дворце или Виндзорском замке – своих официальных резиденциях.  

Издание отмечает, что ужин состоится 14 марта. Не исключено, что речь на нем пойдет о подготовке встречи монарха и президента США летом будущего года, когда Трамп собирается посетить Лондон.

Известно, что у Елизаветы II с последними несколькими президентами США были довольно натянутые отношения, и Трамп не является исключением. Например, королева довольно долго отказывалась встречаться с нынешним главой США. Что касается Джонсона, то к нему у королевы наверняка тоже есть вопросы. Так, в январе посол нарушил дипломатический протокол и в эфире одной из радиостанций начал критиковать британского премьер-министра Терезу Мэй, заявив, что Британия "нуждается в руководстве" касаемо Брекзита.

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Королева Елизавета II собирается на тайный ужин с послом США и другом Трампа

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Теги: елизавета ii, роберт джонсон, посол, королева великобритании



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