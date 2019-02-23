23 Февраля 2019
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СМИ: биатлонист Логинов не поедет на чемпионат Европы из-за ошибки спортивных чиновников

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы из-за ошибки одного из руководителей Союза биатлонистов России. Об этом в интервью изданию "Тюменская арена" рассказал тренер сборной Максим Кугаевский.

"Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отправляется домой", — заявил специалист.

Чемпионат Европы по биатлону проходит в Минске. Турнир закончится 24 февраля.

 

Источник: РИА Новости

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СМИ: биатлонист Логинов не поедет на чемпионат Европы из-за ошибки спортивных чиновников

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Теги: александр логинов, биатлон, чемпионат европы



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