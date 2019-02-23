Из Москвы по России отправился поезд-выставка с трофейным оружием сирийских боевиков

Министерство обороны России собирается запустить по городам страны поезд с трофейным оружием сирийских боевиков.

Проект называется "Сирийский перелом". Поезд стартовал в субботу, 23 февраля, с Казанского вокзала Москвы.

"Акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России "Патриот". Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии. Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы", - говорится в сообщении военного ведомства.

"В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов", - сказал на церемонии проводов поезда замминистра обороны Андрей Картаполов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Также в составе поезда есть платформа-сцена, на которой будут выступать ансамбли Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов. В поезде будет работать магазин "Военторг", где можно будет приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

"Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием руководства субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев. Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации", - добавил Картаполов.