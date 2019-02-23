Мальчика, оставленного мамой в парке Лосиный остров на ночь, могу передать под опеку

Шестилетнего мальчика, которого мать оставила в парке Лосиный остров на ночь, может быть передан под опеку. Однако, произойдет это не раньше, чем завершатся все экспертные исследования и следственные действия, сообщили в пресс-службе СКР.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

"В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, мальчик активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты. По ходатайству следствия в отношении матери мальчика, оставившей ребенка одного в лесу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, по словам матери мальчика, вечером 17 февраля они проезжали мимо заповедника. По просьбе сына женщина заехала туда, а в лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Позднее мальчик смог выйти к заправке, где его заметили взрослые и сообщили в полицию.

Ранее женщину доставили в Следственный комитет, где ее допросили следователи. В СК подтвердили сообщения о том, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. А при осмотре автомобиля найден скотч, нож-открывашка-штопор.