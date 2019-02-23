США выполнят наблюдательный полет над территорией России с аэродрома в Хабаровске

С 18 по 23 февраля в рамках реализации международного договора по Открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). Об этом сообщил Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникации Минобороны России.

Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Взаимные наблюдательные полеты за последние годы несколько раз были на грани прекращения. Так, в 2017 году издание Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу. По данным газеты, они станут ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".

Договор по Открытому небу в 1992 году подписали 34 государства. Наблюдательные полеты совершаются над Россией, США, Канадой, странами Европы.