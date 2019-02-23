В Бурятии полицейским на 23 февраля дамы заказали стриптизершу

Более 170 тыс. просмотров меньше чем за сутки собрал в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" ролик, в котором стриптизерша поздравляет сотрудников одного из бурятских полицейских отделений с 23 февраля.

Краткое содержание ролика: исполнительница экзотических танцев входит в зал, где собрались полицейские – и мужчины, и женщины. И начинает раздеваться под музыку. Публика хихикает и отворачивается, но не особо протестует, дама продолжает выгибаться и раздвигать ноги.

По данным СМИ, стриптиз защитникам Отечества решили подарить дамы-полицейские на 23 февраля. И произошло это в Октябрьском отделе ГУ МВД России по Республике Бурятия (Улан-Удэ).

Руководство республиканского полицейского главка танец девушки не оценило. "Московский комсомолец" приводит комментарий местного управления МВД: "По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".