23 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Около 700 человек в Нижнем Тагиле вышли на митинг против "мусорной реформы"

В Нижнем Тагиле прошел митинг против "мусорной реформы" – горожан не устраивает повышение тарифов на вывоз мусора.
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В митинге, по подсчетам организаторов, участвовало 700-800 тагильчан. Как рассказал Накануне.RU первый секретарь тагильского горкома КПРФ Михаил Бояркин, от администрации города никого не было, хотя приглашения рассылались многим чиновникам, в том числе мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву.

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В ходе митинга собирались подписи под обращением с требованием снизить тарифы, которые вызвали вопросы не только горожан, но и, например, полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Он критиковал Пинаева за то, что городские власти не в состоянии объяснить, из чего складывается сумма в 845 рублей – этот тариф, к слову, самый высокий в Свердловской области.

Напомним, тагильчане уже выходили на митинг против "мусорной" реформы 3 февраля, требуя перенести сроки реформы и разобраться с тарифами.

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Около 700 человек в Нижнем Тагиле вышли на митинг против "мусорной реформы"

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Теги: митинг против мусорной реформы, нижний тагил, тариф на вывоз мусора



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