23 Февраля 2019
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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

К нему присоединились Дмитрий Медведев, Валентина Мативенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Сергей Шойгу, Вячеслав Лебедев, Валерий Зорькин и другие чиновники и представители парламента.

Церемония завершилась торжественным маршем Роты почётного караула и военного оркестра.

День защитника Отечества отмечается с 1922 года – тогда он назывался Днем Красной армии. Накануне в Кремле прошел торжественный прием в честь праздника, на котором глава государства поздравил военнослужащих и ветеранов: "В эти дни по всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооружённых Сил. Такое уважительное отношение общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на искренней благодарности за надёжную защиту мирной жизни, на памяти народа о великих победах, добытых отвагой и мужеством солдат и офицеров, дерзостью и талантом наших полководцев".

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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Теги: владимир путин, могила неизвестного солдата, возложение цветов



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