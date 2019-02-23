Аваков заявил, что против него готовится провокация, чтобы не дать ему разоблачить фальсификации выборов президента Украины

Оперативные источники сообщают, что против главы МВД Украины Арсена Авакова готовится провокация, призванная "дискредитировать и нивелировать" работу МВД по обеспечению честных выборов президента. Об этом сам Аваков заявил в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, 21 февраля в Сумах полиция задержала скупщиков голосов за действующего президента страны Петра Порошенко, после чего СБУ срочно завела дело на задержавших их полицейских. Также Аваков заявил, что на Украине развернута система массового подкупа избирателей. Ранее он предупредил, что не допустит фальсификации президентских выборов.

Аваков сообщил, что, согласно "сценарию", на его счета на Украине или в Италии из непонятных источников должна поступить внушительная сумма в валюте за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата".

Как считают политические эксперты, Аваков имеет договоренности с Юлией Тимошенко и действует против Порошенко. 22 февраля Тимошенко даже публично похвалила Авакова на своем брифинге. Она заявила, что ранее "глава МВД всегда был крышевателем".

"Сейчас же в силу политических обстоятельств Арсен Аваков будет преданно работать, чтобы подкуп не состоялся. И я поддерживаю его позицию", - сказала лидер "Батькивщины".

Какие именно политические обстоятельства имела в виду Тимошенко, неизвестно, но ее слова примечательны признанием того, что все предыдущие украинские выборы были фальсифицированы. Кроме того, интересно звучат слова о "преданности" Авакова.

Вероятно, на них отреагировал Аваков, написавший, что ему не нужна похвала от кандидатов и он ни с одним из них не будет заключать никаких союзов. Также это можно интерпретировать и так, что его договоренности с Тимошенко имеют лишь предварительный характер и будут зависеть от результатов выборов, о чем говорят политологи.

Он заверил, что на все случаи нарушений МВД будет реагировать "без компромиссов и поблажек". По его словам, в МВД уже поступили почти 2 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 77 уголовных дел.

Напомним, СБУ также завела уголовное дело против функционеров штаба Тимошенко о якобы готовящейся скупке голосов. Примечательно, что это произошло на следующий день после сообщений о создании массовой сети подкупа голосов в пользу Порошенко.