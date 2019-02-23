23 Февраля 2019
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СМИ: похитителя картины Куинджи отправят на психиатрическую экспертизу

Обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи направили на психиатрическую экспертизу. Эксперты должны будут оценить действия Дениса Чуприкова в момент совершения преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло 27 января. 31-летний мужчина снял полотно со стены в зале, где проходила выставка. Его выбор пал на "Ай-Петри. Крым". Он унес картину на глазах посетителей и смотрителей. На следующий день его задержали, картину вернули.

Суд арестовал Чуприкова до 27 марта. Он уже признал свою вину и написал чистосердечное признание.

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СМИ: похитителя картины Куинджи отправят на психиатрическую экспертизу

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Теги: денис чуприков, похищение картины куинджи, третьяковская галерея, психиатрическая экспертиза



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