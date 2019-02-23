В сети появились кадры с пожара в Московской консерватории

В сети появились первые кадры с места пожара в центре Москвы – горит здание Московской государственной консерватории им. Чайковского в Среднем Кисловском переулке. Видно, что из окон горящего здания валит густой черный дым.

Между тем, пока нет информации о пострадавших и причинах возгорания. "По прибытию подразделений было установлено, что происходит загорание в пристройке на 3-м этаже реконструируемого 4-х этажного административного здания. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания на площади 30 кв.м", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Фото: 360tv.ru

Напомним, это уже не первое подобное ЧП в российских вузах за последнюю неделю. Так, 16 февраля в здании физико-технического факультета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия с 5 по 2 этаж. Это крыло здания находилось на реконструкции, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".