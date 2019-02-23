В центре столицы горит здание Московской консерватории

В центре Москвы горит здание Московской государственной консерватории имени Чайковского.

"Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных), его тушат 15 расчетов пожарных. Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.

По данным телеграмм-канала Mash из окон здания валит густой черный дым.

Несмотря на ранний час, в праздничный день скорость движения в районе Среднего и Малого Кисловских переулков, а также Большой Никитской улицы составляет не более 20 км/ч (данные сервиса "Яндекс.Пробки").

В здании в Среднем Кисловском переулке находится знаменитый Большой зал Московской консерватории – прославленная концертная площадка, на которой выступают мировые звезды. Сегодня в нем должен был состояться праздничный концерт Центрального военного оркестра Министерства Обороны Российской Федерации