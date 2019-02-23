В России и странах бывшего СССР отмечают День защитника Отечества

В России и других странах бывшего СССР 23 февраля отмечают День защитника Отечества.

Дата стала праздничной 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как "День Красной армии", с 1946 года — "День Советской армии", с 1949 по 1992 годы — "День Советской армии и Военно-морского флота".

Накануне на торжественном приеме в Кремле президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов: "В эти дни по всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооружённых Сил. Такое уважительное отношение общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на искренней благодарности за надёжную защиту мирной жизни, на памяти народа о великих победах, добытых отвагой и мужеством солдат и офицеров, дерзостью и талантом наших полководцев".