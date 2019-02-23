СМИ: в Хабаровске задержали студента, планировавшего массовое убийство в школе

В Хабаровские ФСБ предотвратила школьный шутинг, сообщает Telegram-канал Baza. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сообщается, что 21 февраля был задержан студент одного из местных вузов по подозрению в подготовке теракта в одной из местных школ. Baza утверждает, что задержанному 18 лет и он уже дал признательные показания.

Якобы, молодой человек собирался устроить массовое убийство в одной из хабаровских средних школ, для чего уже заготовил оружие и патроны. Также сообщается, что юноша отнес себя к поклонникам Андерса Брейвика (устроил массовую резню в Норвегии) и "Колумбайна", интересовался данной тематикой.