В Свердловской области сошел с рельсов вагон с углем

В ночь на 23 февраля на перегоне Хризолитовый – Арамиль Свердловской железной дороги с рельсов сошел вагон грузового поезда с углем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, погибших и пострадавших в результате аварии нет, а вот задержки в движении пригородных поездов возникли.

В ликвидации последствий аварии пришлось задействовать аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов СвЖД.

К девяти утра по четному пути перегона было восстановлено реверсивное движение. На нечетном пути железнодорожники меняют 200 метров ж/д полотна.