Рогозина обвинили в сексизме: он не хочет, чтобы космический корабль "назывался как девочка"

Спорное высказывание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина обсуждается в сети. Он заявил, что один из приоритетных космических проектов России – пилотируемый космический корабль "Федерация – должен сменить название.

"Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем", - цитирует Рогозина РБК. Это высказывание было неоднозначно встречено в сети: женщины уже давно занимают равное с мужчинами положение в сфере освоения космоса, да и само значение слова "федерация" вполне отвечает масштабу проекта. Пользователи пишут, что в следующий раз Рогозину могут не угодить такие слова как "Россия" и "Родина".

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль "Федерация" с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд руб.