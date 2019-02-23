В Екатеринбурге легковушку после столкновения унесло в сугроб

В Екатеринбурге легковушка после столкновения с другим автомобилем вылетела с дороги и приземлилась боком между сугробом и припаркованным автомобилем.

Авария произошла в пятницу, 22 февраля, на перекрестке у магазина "Леруа Мерлен". Как сообщает "Телевизионная группа "Служба спасения "СОВА", в восьмом часу вечера столкнулись KIA и Lada Kalina.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что столкновение произошло, когда водитель Lada Kalina поворачивал налево к "Леруа Мерлен" на выключенную дополнительную секцию, а навстречу ему в это время ехала KIA.

После ДТП медицинскую помощь оказали троим участникам аварии, но от госпитализации все они отказались.