23 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге легковушку после столкновения унесло в сугроб

В Екатеринбурге легковушка после столкновения с другим автомобилем вылетела с дороги и приземлилась боком между сугробом и припаркованным автомобилем.

Авария произошла в пятницу, 22 февраля, на перекрестке у магазина "Леруа Мерлен". Как сообщает "Телевизионная группа "Служба спасения "СОВА", в восьмом часу вечера столкнулись KIA и Lada Kalina.

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В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что столкновение произошло, когда водитель Lada Kalina поворачивал налево к "Леруа Мерлен" на выключенную дополнительную секцию, а навстречу ему в это время ехала KIA.

После ДТП медицинскую помощь оказали троим участникам аварии, но от госпитализации все они отказались.

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В Екатеринбурге легковушку после столкновения унесло в сугроб

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Теги: екатеринбург, дтп, лада калина, леруа мерлен



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