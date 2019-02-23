Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота" сургутянин арестован на два месяца

Ханты-Мансийский районный суд арестовал обвиняемого в угоне самолёта "Аэрофлота" Павла Ш., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Под стражей ему придётся провести два месяца, до 22 марта 2019 г..

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта Ш. попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Захвативший самолет мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену. Ему предъявлено обвинение.