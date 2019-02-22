22 Февраля 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом

Лукашенко предупредил о совместном с РФ ответе на размещение ракет США в Европе

Минск совместно с Москвой будет думать над ответными мерами в случае размещения новых американских ракет в Европе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, аналогичным предупреждением выступил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию. При этом он отметил, что РФ не намерена первой размещать ракеты в Европе.

Как отметил Лукашенко, что Вашингтон может "воспользоваться моментом" в виде срыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Вот тут уже мало не покажется и нам", — цитирует "РИА Новости" белорусского лидера.

Он также выразил солидарность Москве в контексте Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также выступил "категорически" против его разрыва. Президент уверен: российская сторона не нарушала ДРСМД.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, США 2 февраля объявили о своём выходе из Договора через шесть месяцев, если Москва не уничтожит ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.

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Лукашенко предупредил о совместном с РФ ответе на размещение ракет США в Европе

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Беларусь, РФ, США, Европа, ракеты, ДРСМД



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