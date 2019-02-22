О тяжелой доле уральских хакеров. Или как Е1 пиарит "грузчика на час".

Городской екатеринбургский портал Е1 решил внести свой вклад в дело пиара российских хакеров, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте разместили прямо-таки очень большую перепечатку интервью так называемого хакера Дмитрия Баланина, которое он дал челябинской "дочке" Сети городских порталов, контролируемой Hearst Shkulev Media, как уже сообщало Накануне.RU.

Мужчина оказался словоохотлив, проходил подозреваемым по уголовному делу по статье 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ). И, естественно, готов предъявлять многое правоохранительным органам.

"Хакером я стал году в 2012-м, — делится воспоминаниями хакер Дима, — Началось всё с того, что начал ругать правительство, стоп-хамов и прочее от своего имени в соцсетях. Потом заметил, что на мой сайт заходят со странных IP. Когда я их пробил, оказалось, что это ФСБ Екатеринбурга, потом ФСБ Москвы, потом Калининграда... Тогда я закрыл аккаунты, стал анонимом и увлекся хакингом".

Если учесть, что сегодня на дворе 2019 год, то можно подумать, что хакер Баланин, наверное, уже ас в профессии. Пусть и не всеми уважаемой профессии. Главное, как известно, эффективной в материальном плане. Хакер, а тем более российский хакер, как нам уже всем рассказали, в том числе и эксперты самого высокого уровня с берегов Потомака, это тот, кто умеет добывать деньги из воздуха, фигурально выражаясь.

И вообще-то должен бы стремиться оставаться в тени всемирной паутины. Ибо хакерство предполагает умение взламывать защиту сайтов,вскрывать виртуальные сейфы и, соответственно, уметь обеспечить себе материально обеспеченную жизнь.

Но в случае с хакером Димой, которого пиарит крикливый Е1 с темноватым иностранным анамнезом, получается все как-то наоборот.

Неожиданно, но хакер Дима зачем-то ищет подработку в сети Рунет. И не программистом или сисадмином, как можно было бы ожидать, а ...грузчиком. По крайней мере, мужчина с фото, как говорится, похожим на хакера Диму, на общедоступном сайте Avito в феврале 2019 года дает объявление о том, что готов подрабатывать грузчиком на час!

Кстати, расценки вполне приемлемые по екатеринбуржским меркам.

Ну, скажет вдумчивый читатель, подумаешь. Хакерство - дело физически не затратное, а мужчина молодой, почему бы и не поразмяться, силушку испытать. Физические нагрузки для тех, кто много сидит за компьютером - дело полезное. А приработок тут вовсе не главное.

Но вот незадача, на том же Avito в сентябре 2018 года опять же очень похожий на героя публикации про секреты хакерского ремесла человек вполне себе серьезно ищет подработку в качестве курьера.

Так что ж такое? Не кормит, выходит, профессия хакера Диму Баланина? Но это уж совсем какой-то нонсенс. Порталы-то представляют его как весьма нешуточного спеца в хакерской отрасли. Получается, либо хакер какой-то предпочитающий пиар и физический труд для материального обеспечения, либо... а хакер ли это высокой квалификации? Или попытка журналистов вспрыгнуть на "хайповую" тему любыми средствами?

Позволим себе цитату: "Дима не говорит впрямую о коммерческой подоплёке процесса, но по его ремарке "ты не представляешь, сколько денег в интернете", я предполагаю, что она может быть. Его же официальный ответ таков: "Да, наверное, это больше хобби".

Ну, если хобби - то какие могут быть вопросы к герою публикаций? Вопросы могут быть только к авторам интервью. А вы с какой целью все это опубликовали-то?...