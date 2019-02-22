"Роскосмос" построит свой головной офис в виде ракеты

Здание нового головного офиса "Роскосмоса" на территории Национального космического центра может быть построено в форме ракеты сверхтяжёлого класса, которую сейчас разрабатывают в России. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, идея заключается в том, что здание должно восприниматься как символ "Роскосмоса".

Предполагается также строительство на территории центра экспериментальных цехов и базовых кафедр ведущих вузов. Кроме того, для доступа на территорию могут построить четыре моста, в том числе один пешеходный, к станциям метро "Шелепиха" и "Мневники".

"Здесь у нас уже существует Филевская линия метро и запланирована перспективная Рублёво-Архангельская линия, строительство которой будет синхронизировано со строительством Национального космического центра", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

По его словам, также будет проработан вопрос транспортной связи нового центра с подмосковным Королёвым, где базируются головной институт ЦНИИман и Ракетно-космическая корпорация "Энергия". В таком случае, как подчеркнул гендиректор "Роскосмоса", работники этих Центра имени Хруничева смогут экономить более двух часов на дорогу из этого города.