22 Февраля 2019
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Армия и ВПК Центральный ФО

"Роскосмос" построит свой головной офис в виде ракеты

Здание нового головного офиса "Роскосмоса" на территории Национального космического центра может быть построено в форме ракеты сверхтяжёлого класса, которую сейчас разрабатывают в России. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, идея заключается в том, что здание должно восприниматься как символ "Роскосмоса".

Предполагается также строительство на территории центра экспериментальных цехов и базовых кафедр ведущих вузов. Кроме того, для доступа на территорию могут построить четыре моста, в том числе один пешеходный, к станциям метро "Шелепиха" и "Мневники".

"Здесь у нас уже существует Филевская линия метро и запланирована перспективная Рублёво-Архангельская линия, строительство которой будет синхронизировано со строительством Национального космического центра", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

По его словам, также будет проработан вопрос транспортной связи нового центра с подмосковным Королёвым, где базируются головной институт ЦНИИман и Ракетно-космическая корпорация "Энергия". В таком случае, как подчеркнул гендиректор "Роскосмоса", работники этих Центра имени Хруничева смогут экономить более двух часов на дорогу из этого города.

Дмитрий Рогозин(2017)|Фото:Накануне.RU

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"Роскосмос" построит свой головной офис в виде ракеты

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Москва, Национальный космический центр, небоскрёб, ракета



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