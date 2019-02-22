22 Февраля 2019
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Происшествия Уральский ФО

В Екатеринбурге сотрудников управляющей компании подозревают в умышленной порче кабеля связи

Жители домов №30 и 30а по улице Тургенева, а также дома №56 по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, находящихся на обслуживании управляющей компании "Фонд Радомир", в скором времени могут остаться без доступа к интернету и цифровому телевидению из-за повреждения магистрального кабеля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской ассоциации операторов связи (УАОС).

Повреждение произошло днём 21 февраля. Предполагается, что кабель порезали сотрудники УК. В результате без интернета и ТВ осталось 200 абонентов компании "ИНСИС".

Отмечается, что изначально число пострадавших близилось к 15 тысячам, однако операторам компании удалось оперативно переключить их на резервные линии.

В "ИНСИС" причинённый ущерб оценивают более чем в 100 тыс. рублей.

"В настоящее время восстановить кабель не представляется возможным, так как сотрудники УК всячески препятствуют ремонтным работам, а в телефонных разговорах заявляют, что порча имущества продолжится и в дальнейшем", — говорится в сообщении УАОС.

Причиной произошедшего, как уточнили в организации, стал финансовый спор между ООО "Фонд Радомир" и "ИНСИС". Управляющая компания требует с оператора связи около 1,8 млн рублей за размещение оборудования на общедомовом имуществе на жилфонде УК.

По словам вице-президента УАОС Артёма Черанева, "Фонд Радомир" не обращается в суд по причине отсутствия у компании протоколов голосования собственников по взиманию платы с операторов связи, что уменьшает вероятность выиграть иск.

"Ранее "РЭМП Железнодорожного района" уже пыталось взыскать с "ИНСИС" по аналогичным основаниям 770 тыс. рублей, но Арбитражный суд Свердловской области отказал УК в удовлетворении требований, которые противоречат Жилищному кодексу РФ. Поэтому ООО «Фонд Радомир", вероятно, пошло другим путём", — прокомментировал представитель Ассоциации.

В свою очередь, несколько пострадавших ранее обратились с жалобой на УК в прокуратуру и региональный Департамент государственного и жилищного надзора.

По факту порчи имущества подготовлено заявление в правоохранительные органы, которое будет подано сегодня, 22 февраля. В действиях вандалов усматривается ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба").

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В Екатеринбурге сотрудников управляющей компании подозревают в умышленной порче кабеля связи

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Теги: Екатеринбург, Фонд Радомир, ИНСИС, кабель, повреждение кабеля, связь, интернет



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