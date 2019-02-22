22 Февраля 2019
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Политика

Адвокат и депутат ударились в голословное обвинение холдинга «Конкорд»

Кажется, после пресловутого «дела Скрипалей» вирус голословного обвинительства охватил мир. В декабре на ресурсе Change.org появилась петиция, в которой говорится, что холдинг «Конкорд» якобы ответственен за заболевания ребят в столичных детсадах. При этом никаких доказательств у авторов этой так называемой петиции - муниципального депутата Дмитрия Шувалова и адвоката Евгения Ступина не было. Да и кто будет разбираться всерьез, если нужен просто информационный шум?

Странно, что нардеп и юрист вообще начали заниматься этим делом. Несколько лет назад Шувалов был малоизвестным инженером из Подмосковья. Впервые в СМИ он засветился, когда стал выселять российских рабочих-южан из законно снимаемого ими жилья. Шувалову тогда вроде не понравилось, что их слишком много. Впрочем, настоящего виновника, незаконно сдающего жилье социального найма, Дмитрий почему-то изобличать не тронул, чиновник избежал наказания. А вот южанам пришлось съехать. Видимо, этот эпизод и послужил причиной того, что бывший инженер «пошел по общественной линии».

Сначала Шувалов состоял в предвыборной команде Сергея Мамонтова. После неудачи своего патрона он прибился к либеральному образовательному центру «Открытые выборы», входящему в состав организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В конечном итоге Шувалову удалось стать муниципальным депутатом. Но плох тот депутат, что параллельно не занимается бизнесом.

И уже бизнесмен Шувалов зарегистрировал в области ООО «Русградопроект». Ему удалось добиться назначения себя председателем комиссии Совета депутатов по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры МО «Некрасовка». Неудивительно, что после такого удачного «стечения обстоятельств» все подряды и тендеры в Некрасовке загадочным образом достаются именно ООО «Русградопроект». Прибыли, сами понимаете, куда идут.

депутат, конкорд(2019)|Фото:ФАН

Еще одним видом деятельности депутата стало участие в громких скандалах, которые, как вы понимаете, дают возможность бесплатно засветиться в прессе. В 2018 году он фигурировал в статьях о несанкционированных митингах в защиту экологии в Люберецком районе. А сейчас удачно присоседился к делу пищевиков ЮВАО. Хотя образование и здравоохранение вроде бы не входят в полномочия депутата, Шувалов развил активность на этой остросоциальной теме, призвав в помощники адвоката Евгения Ступина. Последний, кстати, тоже имеет отношение к структурам Ходорковского.

Выяснилось, что травлю московских пищекомбинатов начал именно знакомый адвоката Ступина оппозиционер Андрей Спиваков - председатель организации МБХ «Открытая Россия». При этом целью «Спивакова и Ко» заявлялась, конечно, помощь пострадавшим ребятам и их родителям.А на деле все смахивает на пиар на громкой теме. Они даже выступали за возбуждение уголовного дела против холдинга «Конкорд», чтобы дискредитировать его и убрать из списка конкурентов.

Депутат Шувалов запустил поток голословных обвинений в адрес комбината «Конкорд», собственником которого является крупный петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Понятно, что попытка запятнать репутацию таких известных участников рынка соцпитания в Москве позволяет засветиться на газетных полосах и прославиться. Но петиция Шувалова и Ступина – стопроцентная ложь, которая, в конце концов, обернется против них. Особенно после того как Роспотребнадзор повторно подтвердит непричастность пищекомбината «Конкорда» к тем немногочисленным случаям заболевания кишечной инфекцией в подмосковных дошкольных учреждениях.

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Адвокат и депутат ударились в голословное обвинение холдинга «Конкорд»

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Теги: холдинг конкорд, пригожин,



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