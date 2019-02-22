В Кирове расследуется дело о халатности после смерти трёхлетней девочки в квартире

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения, которое могло привесьи к гибели малолетнего ребёнка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

20 февраля в одной из городских квартир на улице Щорса было обнаружено тело трёхлетней девочки. Проведённая судмедэкспертиза показала, что причиной смерти могло стать обезвоживание. По предварительной версии, мать ребёнка, девушка 1997 года рождения, оставила дочь одну дома не несколько дней. В короткие сроки было установлено местонахождение молодой матери, и она была задержана. Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "в, д" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). По ходатайству следствия обвиняемая заключена под стражу.

Также установлено, что погибшая девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность её жизни и здоровья — без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. Молодая мать, как выяснило следствие, свои обязанности по воспитанию и содержанию дочери в течение длительного времени не исполняла, напротив, совершив умышленные действия, повлекшие смерть ребёнка.

При этом, по данным СК, какая-либо профилактическая работа должностными лицами системы органов профилактики в отношении указанной семьи не велась, опасная для младенца ситуация выявлена не была, медицинский контроль за её состоянием учреждениями здравоохранения прекращён в декабре 2016 года.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и всех обстоятельств произошедшего.