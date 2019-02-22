22 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

МИД РФ: США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле

Вашингтон перебрасывает спецназ и технику ближе к Венесуэле, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил о готовящейся в США масштабной провокации под видом доставки гуманитарной помощи в латиноамериканскую страну. По его словам, эти действия запланированы на 23 февраля.

В свою очередь, по словам Захаровой, доставка образцов и аналогов крупнокалиберных пулемётов, подствольных и автоматических гранатомётов и переносных ЗРК в Венесуэлу планируется на начало марта. Она также уточнила, что к этой операции привлекут украинскую компанию "Антонов".

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация, подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновениями сторонников и противников и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", — передаёт "РИА Новости" слова представителя российского МИД.

официальный представитель МИД России Мария Захарова(2016)|Фото: mid.ru

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

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МИД РФ: США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле

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Теги: МИД РФ, Венесуэла, США, спецназ, провокация



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