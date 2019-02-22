В Челябинске суд продлил на 72 часа срок задержания экс-омбудсмену Севастьянову

Центральный районный суд Челябинска продлил на 72 часа срок задержания бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову, подозреваемому в покушении на мошенничество, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отложить до 10 часов 25 февраля 2019 года принятие решения по ходатайству следователя об избрании в отношении Севастьянова меры пресечения в виде заключения под стражу, продлив срок его задержания до 18.30 25 февраля 2019 года", - сказала судья.

О продлении срока задержания ходатайствовал следователь, указывая на то, что необходимо провести следственные действия, в частности провести очные ставки подозреваемого со свидетелями.

По его словам, у следствия не было контактов с Севастьяновым, было неизвестно его местонахождение, найти его удалось только по месту работы.

В ответ Севастьянов заявил, что не скрывался, явился в полицию 20 февраля, чтобы дать показания в качестве свидетеля, где и был задержан, после чего доставлен из Москвы в Челябинск. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ходе операции по задержанию бывшего чиновника хватил приступ.

На суде экс-омбудсмен заявил, что получил постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела только 21 февраля в 22 часа.

В настоящий момент экс-омбудсмену обвинение не предъявлено. Его подозревают в покушении на хищение бюджетных средств в размере 3 млн руб. в качестве гранта.

Уголовное дело было возбуждено 12 апреля 2018 года по признакам преступления ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана бюджетных средств в виде гранта на создании и развитие крестьянско-фермерского хозяйства в сумме 3 млн рублей путем предоставления в министерство сельского хозяйства Челябинской области подложного договора о приобретении скота и подложного договора на приобретение техники.

Грант экс-омбудсмен не получил, а документы были переданы в правоохранительные органы.

Севастьянов заявил, что не понимает суть обвинения, добавив, что данные действия относятся к предпринимательской деятельности.

В начале заседания Севастьянов заявил отвод следователю, мотивируя это тем, что он ранее расследовал уголовное дело в отношении его брата, по которому тот в дальнейшем был оправдан. Кроме того, Севастьянов был задержан другим следователем, который проводил процессуальные действия. Суд данное ходатайство не удовлетворил.

Также он просил привлечь регионального бизнес-омбудсмена в качестве эксперта. Суд отказал, отметив, что ходатайство преждевременное.

Кроме того, на суде Севастьянов заявил о преследовании. "На протяжении трёх лет осуществляется мое преследование. 1,5 года расследовалось другое дело, и как только оно заканчивается, возбуждается новое дело и расследуется без моего участия 10 месяцев", - подчеркнул он.