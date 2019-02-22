"Партия Дела" вручила в Севастополе памятные медали ветеранам-"афганцам"

На Торжественном Собрании ветеранских организаций Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота, которое прошло вчера в Севастополе, ветеранам-"афганцам" вручили памятные медали "30 лет вывода Советских войск из Афганистана", передает корреспондент Накануне.RU.

Выступавший на мероприятии глава Крымского регионального отделения "Партии Дела" Игорь Берсенев отметил, что важно помнить ветеранов всех войн вне зависимости от того, насколько они были масштабны.

"У войны одинаковое лицо, и неважно, какая она – Великая Отечественная или афганская; другие войны, которые мы меньше знаем, но на которых были наши солдаты и на которых они погибали", - сказал он. При этом лидер реготделения партии подчеркнул, что "хоть война у всех одна, у ветеранов разные льготы". "Безусловно, это нужно исправить. И сделать это можно только политической работой, добившись того, чтобы законы были одинаковыми для всех", - заявил Берсенев.

Напомним, в декабре прошлого года "Партия Дела" поддержала акцию "Свеча памяти" в Севастополе, посвящённую 39-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Берсенев в ходе выступления также отметил, что партия всегда поддерживала и будет поддерживать ветеранов-афганцев. А на прошедшем накануне Торжественном Собрании помимо памятных медалей ветеранам Афганистана были вручены ордена "За верность долгу. Во славу Отечества". Одним из награждённых был капитан 1 ранга Юрий Гуськов, последний командир сторожевого корабля "Беззаветный" (известный благодаря своему навалу на американский крейсер "Йорктаун" в феврале 1988 года при вытеснении кораблей США из территориальных вод СССР). Второй орден был вручен Юрию Полуляху, совершившему более 5 тыс. прыжков с парашютом и более 7 тыс. часов погружений, легенде ВДВ и ВМФ. Открывал собрание ветеран Великой Отечественной войны, полковник Анатолий Галкин, которому организаторы вручили памятные подарки.