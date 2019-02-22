22 Февраля 2019
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Квачков вышел: первые заявления

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Политика В бывшем СССР Украина

Кравчук призвал украинцев уважать олигархов

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна не сможет "идти вперед", пока граждане не станут уважать олигархов. Об этом он сказал на совместном брифинге с Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.
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По его мнению, на Украине стало привычкой осуждать олигархов, и это неправильно.

"Я обращался часто к людям, чего вы так относитесь к ним, ведь они что-то делают, помогают. А в ответ, что они все украли. Это большевистская философия", - сказал он, подчеркнув, что времена СССР уже не вернуть.

"Идти надо вперед. Можем ли мы идти без этих олигархов вперед? Это пустой разговор. Они делают и добрые дела. Пока мы не научимся уважать бизнес, который работает честно, открыто и делает что-то для государства, идти вперед не удастся", - считает он.

Он отметил, что говорил об олигархах Викторе Пинчуке, который, к слову, является зятем Кучмы, и Ринате Ахметове.

Характерно, что подавляющее большинство украинских пользователей выразили в комментариях на "Украинской правде" категорическое несогласие с Кравчуком.

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Кравчук призвал украинцев уважать олигархов

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Теги: Украина, Леонид Кравчук, олигарх



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