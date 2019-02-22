Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного солдата

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"23 февраля, в День защитника Отечества, Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила считать 23 февраля Днем отца.