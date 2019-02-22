22 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко пообещала вернуть людям все советские вклады

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах вернет всем вкладчикам Сбербанка СССР все потерянные сбережения. Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.
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Она напомнила, что во времена своего премьерства (2005, 2007-2010) выплачивала людям по тысяче гривен, выдавая это за возврат советских вкладов. В народе это прозвали "Юлиной тысячей".

"После того как мы выиграем президентские выборы, все, что нам не дали тогда "довернуть" людям, мы вернем все до последней копейки. И более того, еще и проиндексируем то, что у людей нечестно забрали", - пообещала она.

Ранее Тимошенко заверила, что в случае ее победы она увеличит среднюю зарплату в стране до $1 тыс., достигнув хотя бы уровня Польши.

"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики", - заявила она.

В то же время в украинском минфине считают, что догонят Польшу только через 50 лет.

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Тимошенко пообещала вернуть людям все советские вклады

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юлия Тимошенко



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