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Политика Челябинская область

Стали известны имена кандидатов на пост главы Челябинска, которых выбрала конкурсная комиссия

Стали известны имена четырех кандидатов на пост главы Челябинска, которых отобрали члены конкурсной комиссии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, всего на претендентов на должность градоначальника было 16.

"Предложены кандидатуры Владимира Елистратова, Никиты Мирного, Александра Орла и Николая Шимановича", - сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы главы города и Челябинской городской думы Лариса Окунева.

Это врио главы города, предприниматель, глава Ленинского района Челябинска и бывший мэр Трехгорного соответственно.

26 февраля на заседании городской думы народные избранники из четырех кандидатов выберут одного. Кандидатуру Владимира Елистратова поддержат на конференции "Единой России" в это воскресенье, 24 февраля.

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Стали известны имена кандидатов на пост главы Челябинска, которых выбрала конкурсная комиссия

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Теги: Николай Шиманович, Владимир Елистратов, Никита Мирный, Александр Орел, Челябинск, конкурс, комиссия



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