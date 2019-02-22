Порошенко объявил Малевича "украинским авангардом"

Российский и советский художник Казимир Малевич якобы является "великим художником украинского авангарда". Это заявил украинский президент Петр Порошенко, анонсируя выход документального фильма "Малевич" в честь 140-летия художника.

Родители Малевича были поляками, переехавшими в Киев. До 17 лет он жил в разных селах и городах нынешних северных областей Украины. Затем жил в Курске, Витебске, Москве, Ленинграде, где и умер. Наиболее известная его картина - "Черный квадрат", написанная в 1915 году.