В московском метро безбилетник ранил ножом сотрудника безопасности

В столичном метрополитене безбилетник ранил ножом сотрудника безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел на станции метро "Текстильщики". Мужчина прошел через турникеты без билета, после чего его попытался остановить контролер. "Подозреваемый забежал в вагон, где ранил ножом последовавшего за ним сотрудника службы безопасности", - сообщили в ведомстве.

Пострадавший госпитализирован в НИИ им.Склифосовского.

Полиция ведет розыск подозреваемого.