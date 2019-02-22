22 Февраля 2019
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"Повисла на капюшоне и чуть не задохнулась". На Южном Урале девочка едва не погибла во время прогулки в детском саду

В детском саду в Златоусте маленькая девочка чуть не задохнулась, повиснув на капюшоне на турнике.

Ребенок зацепился и долгое время висел - воспитательница группы не сразу заметила девочку, она побежала к ребенку только после того, как стала собирать детей с прогулки.

К тому моменту девочка уже потеряла сознание, воспитательница сняла ребенка с турника, положила на снег и начала хлопать по щекам. Потом схватила ее и побежала в сторону здания детского сада.

"Проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения. По предварительной информации, сейчас ребенку оказана необходимая помощь", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

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"Повисла на капюшоне и чуть не задохнулась". На Южном Урале девочка едва не погибла во время прогулки в детском саду

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Теги: Златоуст, девочка, воспитатель, СК, капюшон, сознание, ребенок, детсад



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