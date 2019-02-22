22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Многодетные семьи предложили сделать элитой общества

Многодетные семьи с тремя и более детьми должны стать элитой общества, образцом для подражания, тогда Россия выйдет из демографического кризиса. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов на пресс-конференции в НСН. Молодые журналисты с экспертом не согласились: сложно решиться даже на одного ребенка, не лучше ли мотивировать граждан хотя бы на первенца? На площадке развернулась дискуссия. Среди преград для роста рождаемости назвали бедность, болезни репродуктивных систем женщин и мужчин, и инфантильность последних, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

О том, что семья с тремя детьми должны стать нормой для российского общества, Владимир Путин заявлял еще в послании Федеральному собранию в 2012 г., напомнил Юрий Крупнов. Но действия Правительства говорят о том, что президент вступает к кабинетом министров в оппозицию, считает эксперт.

"Страна находится в состоянии вымирания. В 2013-2015 гг. был последний всплеск демографии. У нас такого большого всплеска больше не будет, и убыль населения будет увеличиваться. Надо сделать многодетную семью элитой общества. Если к 2040 г. половина всех семей не будет многодетными, то мы окажемся в режиме вымирания", - заявил Крупнов.

По его словам, за всю историю России не было такого, чтобы люди мало рожали. Да, войны ограничивали прирост населения, но рождаемость при этом не сокращалась.

Низкая рождаемость связана с высокой абортивностью, заметил профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков. В прошлом году, по словам эксперта, было сделано 600 тыс. абортов. И это только по официальным данным.

Развитие медицины сделало возможным пересадку сердца, печени и почек, но не пересадку эмбриона от женщины, не желающей рожать ребенка, к женщине, которая хочет, но не может забеременеть.

"Путин, говоря о повышении пенсионного возраста, дал цифру повышения подоходного налога, если ставка будет 19% - 300-400 млрд руб. Это более чем достаточно для разработки программы, которая остановит естественную убыть населения", - уверен Гудков.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко добавила, что страна не готова на запрет абортов, зато принимаются меры по стимулированию рождаемости – профилактике бесплодия как женского, так и мужского.

Как правило, семьи, решающиеся на искусственное оплодотворение (ЭКО), заводят по 2-3 ребенка, поэтому программу ЭКО надо развивать, считает глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

Первичной проблемой для демографии социолог считает бедность.

"Была статистика, что 22 млн человек в России находятся за чертой бедности. Половина россиян получает зарплату 17-44 тыс. руб. в месяц, каждый пятый работник получает меньше 15 тыс. руб. В первую очередь надо решить вопрос по более справедливому перераспределению ресурсов в стране", - заявил Федоров.

Эксперт привел в пример Белоруссию, где можно взять квартиру в ипотеку, но "через какое-то количество детей" это жилье достается человеку бесплатно.

беременная, живот(2016)|Фото: mnenie.dp.ua

Сейчас все в стране – экономика, социальная политика, идеология – направлено против рождения детей, заявил Крупнов. Правительство стимулирует рождение второго ребенка, где-то заговаривают про пособия на первенцев, но все это - попытки приспособить население к нищете.

"У нас только 6 тыс. семей с восемью и более детьми. Им надо давать ежемесячные гранты по 50 тыс. руб.", - заявил Крупнов.

С ним не согласились молодые журналисты: сейчас сложно решиться даже на одного ребенка, не проще ли для начала стимулировать рождение первенца?

Этого делать нельзя, уверен эксперт: "Если начнем стимулирование рождения первого ребенка, многодетных не будет".

Государство должно стремиться к тому, чтобы четверо детей в семье без проблем содержались при одном кормильце.

"Если мы многодетную семью сделаем "в шоколаде", тогда пятиклассница посмотрит на на соседок - тетю Таню и тетю Катю, у которых четверо детей и которые живут шикарно, и захочет так же", - пояснил Крупнов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Многодетные семьи предложили сделать элитой общества

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: демография, многодетная семья, дети, рождение, население, общество, юрий крупнов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 333

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети