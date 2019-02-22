Многодетные семьи предложили сделать элитой общества

Многодетные семьи с тремя и более детьми должны стать элитой общества, образцом для подражания, тогда Россия выйдет из демографического кризиса. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов на пресс-конференции в НСН. Молодые журналисты с экспертом не согласились: сложно решиться даже на одного ребенка, не лучше ли мотивировать граждан хотя бы на первенца? На площадке развернулась дискуссия. Среди преград для роста рождаемости назвали бедность, болезни репродуктивных систем женщин и мужчин, и инфантильность последних, передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что семья с тремя детьми должны стать нормой для российского общества, Владимир Путин заявлял еще в послании Федеральному собранию в 2012 г., напомнил Юрий Крупнов. Но действия Правительства говорят о том, что президент вступает к кабинетом министров в оппозицию, считает эксперт.

"Страна находится в состоянии вымирания. В 2013-2015 гг. был последний всплеск демографии. У нас такого большого всплеска больше не будет, и убыль населения будет увеличиваться. Надо сделать многодетную семью элитой общества. Если к 2040 г. половина всех семей не будет многодетными, то мы окажемся в режиме вымирания", - заявил Крупнов.

По его словам, за всю историю России не было такого, чтобы люди мало рожали. Да, войны ограничивали прирост населения, но рождаемость при этом не сокращалась.

Низкая рождаемость связана с высокой абортивностью, заметил профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков. В прошлом году, по словам эксперта, было сделано 600 тыс. абортов. И это только по официальным данным.

Развитие медицины сделало возможным пересадку сердца, печени и почек, но не пересадку эмбриона от женщины, не желающей рожать ребенка, к женщине, которая хочет, но не может забеременеть.

"Путин, говоря о повышении пенсионного возраста, дал цифру повышения подоходного налога, если ставка будет 19% - 300-400 млрд руб. Это более чем достаточно для разработки программы, которая остановит естественную убыть населения", - уверен Гудков.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко добавила, что страна не готова на запрет абортов, зато принимаются меры по стимулированию рождаемости – профилактике бесплодия как женского, так и мужского.

Как правило, семьи, решающиеся на искусственное оплодотворение (ЭКО), заводят по 2-3 ребенка, поэтому программу ЭКО надо развивать, считает глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

Первичной проблемой для демографии социолог считает бедность.

"Была статистика, что 22 млн человек в России находятся за чертой бедности. Половина россиян получает зарплату 17-44 тыс. руб. в месяц, каждый пятый работник получает меньше 15 тыс. руб. В первую очередь надо решить вопрос по более справедливому перераспределению ресурсов в стране", - заявил Федоров.

Эксперт привел в пример Белоруссию, где можно взять квартиру в ипотеку, но "через какое-то количество детей" это жилье достается человеку бесплатно.

Сейчас все в стране – экономика, социальная политика, идеология – направлено против рождения детей, заявил Крупнов. Правительство стимулирует рождение второго ребенка, где-то заговаривают про пособия на первенцев, но все это - попытки приспособить население к нищете.

"У нас только 6 тыс. семей с восемью и более детьми. Им надо давать ежемесячные гранты по 50 тыс. руб.", - заявил Крупнов.

С ним не согласились молодые журналисты: сейчас сложно решиться даже на одного ребенка, не проще ли для начала стимулировать рождение первенца?

Этого делать нельзя, уверен эксперт: "Если начнем стимулирование рождения первого ребенка, многодетных не будет".

Государство должно стремиться к тому, чтобы четверо детей в семье без проблем содержались при одном кормильце.

"Если мы многодетную семью сделаем "в шоколаде", тогда пятиклассница посмотрит на на соседок - тетю Таню и тетю Катю, у которых четверо детей и которые живут шикарно, и захочет так же", - пояснил Крупнов.