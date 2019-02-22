22 Февраля 2019
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Высокинский о возвращении Краснознаменной группы: Время пришло

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал в эфире областного телевидения о том, почему вопрос о возвращении Краснознаменной группы с Орденом Ленина решили поднять именно сейчас.

"Время пришло. Мы когда-то ее убрали из-за того, что она немного обветшала. Второй момент - памятники советского периода у нас на балансе муниципалитета не стояли, они были ничьи. Сейчас мы их описали, взяли к себе на баланс. Пришло время посмотреть на Краснознаменную группу", - сказал мэр.

Как Накануне.RU сообщало ранее, власти хотят не только восстановить Краснознаменную группу с Орденом Ленина, который получил Екатеринбург, но и добавить ее Орденами Ленина, полученными Свердловской областью. Высокинский также высказался об этой идее, но отметил, что группу будут восстанавливать в ее первоначальном виде.

"У нашего города есть орден Ленина, у области два ордена Ленина. Почему бы это все не совместить в едином символе? Мы восстановим именно ту группу, которая раньше стояла на Плотинке. Сегодня есть много предложений – давайте пластиковую поставим, еще что-то. Нет. Это будет та группа, которая была поставлена изначально. Учитывая, что срезали ее не очень аккуратно, мы ее отреставрируем, у нас получится, и восстановим именно тот самый монумент", - заявил глава города.

Отметим, что Краснознаменную группу могут вернуть на Плотинку уже 18 августа этого года - ко Дню города.

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Высокинский о возвращении Краснознаменной группы: Время пришло

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Теги: Краснознаменная группа, Орден Ленина, Плотинка, Александр Высокинский



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