Обругавший матом женщину зампредседателя гордумы Дзержинска оставил свой пост

Зампредседателя гордумы Дзержинска Игорь Крашенинников, обругавший местную жительницу в ходе конфликта из-за ДТП, покинул свой пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижегородского регионального отделения "Единой России".

Также принято решение о сложении депутатом полномочий члена местного политсовета партии. Ситуацию обсудили сегодня на заседании президиума политсовета. Отмечается, что его участники выслушали позицию самого Крашенинникова, который принес извинения за произошедшее. "Вместе с тем члены Президиума сошлись во мнении, что такое поведение члена Партии категорически неприемлемо, наносит репутационный ущерб партийной структуре и не снимает с участника конфликта ответственности за случившееся", - говорится в сообщении.

По итогам заседания Крашенинников заявил, что осознает, что "никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством" и назвал решение партии "справедливым и заслуженным".

"Сегодня на Президиуме мы обсудили это вопиющий факт и дали ему принципиальную оценку. Эта оценка выразилась в исключении нашего коллеги из местного политического совета партии "Единая Россия" и сложении им полномочий заместителя председателя городской Думы Дзержинска. Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей… Коллеги поддержали такое дисциплинарное наказание", - прокомментировал итоги секретарь НРО партии Денис Москвин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в ряде СМИ и соцсетях была опубликована видеозапись конфликта во дворе жилого дома с участием Игоря Крашенинникова, который в настоящий момент занимает пост в думе Дзержинска. На видео депутат обзывает женщину, используя ненормативную лексику. Он активно доказывал, что не задевал машину местной жительницы.